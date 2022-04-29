У Байдена закончились деньги для помощи Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден просит у конгресса США еще 30 миллиардов долларов на помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У президента США Джо Байдена осталось 250 миллионов долларов из той суммы, которую американские власти выделили на военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее США выделили в помощь Украине 3,5 миллиардов долларов, после чего Байден запросил у конгресса еще 33 миллиарда долларов.

«Как вы знаете, у нас было 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас осталось около 250 миллионов долларов из этой суммы. Так что, очевидно, мы будем работать над тем, чтобы быстрее передать их украинцам», — приводит слова Джен Псаки официальный сайт Белого дома США.

Пресс-секретарь подчеркнула, что стоит увеличить финансирование Киева. «Чтобы продолжать помогать им, убедиться, что у них есть оружие, артиллерия и оборудование, в котором они нуждаются», — отметила Псаки.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Из этой суммы 20 миллиардов долларов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ.

Нижняя палата представителей США также приняла закон о ленд-лизе Украине. Его поддержали 220 членов палаты, еще 205 высказались против. Ранее законопроект одобрил сенат США, передает RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявлял, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине.

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У президента США Джо Байдена осталось 250 миллионов долларов из той суммы, которую американские власти выделили на военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее США выделили в помощь Украине 3,5 миллиардов долларов, после чего Байден запросил у конгресса еще 33 миллиарда долларов. «Как вы знаете, у нас было 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас осталось около 250 миллионов долларов из этой суммы. Так что, очевидно, мы будем работать над тем, чтобы быстрее передать их украинцам», — приводит слова Джен Псаки официальный сайт Белого дома США. Пресс-секретарь подчеркнула, что стоит увеличить финансирование Киева. «Чтобы продолжать помогать им, убедиться, что у них есть оружие, артиллерия и оборудование, в котором они нуждаются», — отметила Псаки. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Из этой суммы 20 миллиардов долларов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Нижняя палата представителей США также приняла закон о ленд-лизе Украине. Его поддержали 220 членов палаты, еще 205 высказались против. Ранее законопроект одобрил сенат США, передает RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявлял, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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