NY: расширение НАТО к границам РФ было катастрофическим провалом

20 мая 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Дэниел Трейсман признался в ошибке НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Переброска оружия Североатлантического Альянса к границам РФ на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. В этом уверен эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман. «Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», — отмечает Трейсман, пишет газета New Yorker. По его словам, благодаря перечисленным начинаниям удалось бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Но этого так и не произошло — Чехия, Венгрия и Польша стали частью НАТО уже в 1999 году. «Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», — признался Трейсман. Он считает, что решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, которое было принято в 1994 году, стало в итоге «катастрофическим провалом». Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, но США и альянс отказались от подписания двусторонних соглашений. Папа Римский Франциск выдвинул предположение, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву начать спецоперацию на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По заверениям Минобороны РФ, удалось предотвратить готовящееся наступление Украины на Донбасс. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают другую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переброска оружия Североатлантического Альянса к границам РФ на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. В этом уверен эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман. «Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», — отмечает Трейсман, пишет газета New Yorker. По его словам, благодаря перечисленным начинаниям удалось бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Но этого так и не произошло — Чехия, Венгрия и Польша стали частью НАТО уже в 1999 году. «Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», — признался Трейсман. Он считает, что решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, которое было принято в 1994 году, стало в итоге «катастрофическим провалом». Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, но США и альянс отказались от подписания двусторонних соглашений. Папа Римский Франциск выдвинул предположение, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву начать спецоперацию на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По заверениям Минобороны РФ, удалось предотвратить готовящееся наступление Украины на Донбасс. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают другую помощь.