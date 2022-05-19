Уроженец Кургана занял руководящий пост в прокуратуре Орла

До 2013 года Владимир Ничипорчук служил в органах прокуратуры Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженец Кургана Владимир Ничипорчук стал прокурором Заводского района Орла. Данная информация размещена на сайте Прокуратуры Орловской области.

«На должность прокурора Заводского района г. Орла назначен Владимир Ничипорчук. <…> Владимир Ничипорчук, 1981 года рождения, уроженец г. Курган Курганской области, в 2003 году окончил Курганский государственный университет по специальности „Юриспруденция“», — указано в сообщении.

До 2013 года Ничипорчук служил в органах прокуратуры Курганской области на различных должностях. С мая 2013 по август 2014 года он служил в управлении Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, а после продолжил работу в Орле. Представители надзорного органа отметили, что Ничипорчук был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

В 2011 году Ничипорчук был гособвинителем по делу бывшего вице-губернатора Курганской области Анатолия Бондарева. Бондарев был осужден на два года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями