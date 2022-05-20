Депутат Госдумы заявил о срыве планов НАТО в Азовском море

НАТО не сможет закрепиться в Азовском море и построить военные базы на Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за спецоперации на Украине, которую проводит Россия, для Североатлантического альянса был потерян выход к Азовскому морю. Это сорвало строительство военных баз на территории Украины. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — отметил он в интервью РИА «Новости».

Он убежден, что руководство Киева долго хотело, чтобы военные корабли Альянса зашли в Азовское море. При этом теперь всю военную портовую инфраструктуру, по его словам, получит Россия.

Вынужденная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Главная цель российских солдат — спасти жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, продолжавшихся 8 лет. В результате под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, солдаты освободили большие территории ЛНР и ДНР.

Ранее Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, это включает в себя невступление Украины в Североатлантический альянс. Однако Вашингтон и Брюссель торпедировали работу дипломатов, чем только усилили украинский кризис, пишет Дни.ру. При этом Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают экономическую помощь. О том, что переброска оружия НАТО к границам РФ на фоне расширения последнего после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр отметила, что ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не хотят воевать с Россией, пишет RT.