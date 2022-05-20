Депутат Госдумы заявил о срыве планов НАТО в Азовском море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
НАТО не сможет закрепиться в Азовском море и построить военные базы на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за спецоперации на Украине, которую проводит Россия, для Североатлантического альянса был потерян выход к Азовскому морю. Это сорвало строительство военных баз на территории Украины. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — отметил он в интервью РИА «Новости».

Он убежден, что руководство Киева долго хотело, чтобы военные корабли Альянса зашли в Азовское море. При этом теперь всю военную портовую инфраструктуру, по его словам, получит Россия.

Вынужденная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Главная цель российских солдат — спасти жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, продолжавшихся 8 лет. В результате под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, солдаты освободили большие территории ЛНР и ДНР.

Ранее Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, это включает в себя невступление Украины в Североатлантический альянс. Однако Вашингтон и Брюссель торпедировали работу дипломатов, чем только усилили украинский кризис, пишет Дни.ру. При этом Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают экономическую помощь. О том, что переброска оружия НАТО к границам РФ на фоне расширения последнего после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр отметила, что ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не хотят воевать с Россией, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за спецоперации на Украине, которую проводит Россия, для Североатлантического альянса был потерян выход к Азовскому морю. Это сорвало строительство военных баз на территории Украины. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. «С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — отметил он в интервью РИА «Новости». Он убежден, что руководство Киева долго хотело, чтобы военные корабли Альянса зашли в Азовское море. При этом теперь всю военную портовую инфраструктуру, по его словам, получит Россия. Вынужденная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Главная цель российских солдат — спасти жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, продолжавшихся 8 лет. В результате под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, солдаты освободили большие территории ЛНР и ДНР. Ранее Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, это включает в себя невступление Украины в Североатлантический альянс. Однако Вашингтон и Брюссель торпедировали работу дипломатов, чем только усилили украинский кризис, пишет Дни.ру. При этом Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают экономическую помощь. О том, что переброска оружия НАТО к границам РФ на фоне расширения последнего после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр отметила, что ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не хотят воевать с Россией, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...