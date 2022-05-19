Курганский погорелец живет в машине, чтобы не покидать корову

Курганский погорелец из села Чистопрудное не хочет покидать свою корову, поэтому живет в машине Фото: Екатерина Сычкова

Житель села Чистопрудное в Курганской области Иван Жданов потерял дом во время пожара 10 мая. Кроме коровы и неработающей «Нивы» у него ничего не осталось. Покидать буренку он не хочет, поэтому волонтеры решили собрать средства и купить ему вагончик. Об этом URA.RU рассказала организатор сборов Наталья Решетникова.

«Среди волонтеров мы называем его дядя Ваня. Соседи временно предоставили ему гараж, чтобы он мог спать в своей „Ниве“. После пожара у него остались только корова с теленком, второй теленок сгорел», — рассказала URA.RU Решетникова.

На видео, снятом волонтерами (есть в распоряжении редакции URA.RU), Жданов рассказывает, что питается молоком и кофе, денег на другие продукты нет. Из-за хронической боли в спине строить новый дом он не будет. Поэтому дядя Ваня мечтает о небольшом вагончике, чтобы быть рядом с огородом и коровой.

Как указано в волонтерском отчете, для покупки вагончика необходимо собрать около 200 тысяч рублей. На сегодняшний день собрано 120 тысяч. При этом больше всего пожертвований поступает от самих жителей Чистопрудного, которые знают о ситуации дядя Вани. Как рассказал URA.RU сам Жданов, сейчас он занимается сбором документов и оформлением выплат, положенных погорельцам.

До этого URA.RU сообщало, что из-за крупных пожаров эвакуировали около 150 жителей населенных пунктов Чистопрудный и Костоусово Кетовского района. С 10 по 20 мая в Курганской области действовал режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях.