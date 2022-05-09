Возле Кургана из-за пожаров эвакуировали жителей двух поселков

В Курганской области из-за пожаров эвакуировали жителей двух поселков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В лесах населенных пунктов Костоусово и Чистопрудный Кетовского муниципального округа произошел природный пожар. Быстрому распространению огня на большие расстояния способствует шквалистый ветер. В связи с опасной обстановкой из поселков эвакуировали около 150 человек. Об этом сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В превентивных целях проведена эвакуация населения из данных поселков в пункты временного размещения. Всего эвакуации подлежало около 150 человек. Большая часть разместилась у родственников. Все силы и средства пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на защите населенных пунктов и близлежащих СНТ. С помощью инженерной машины создаются минерализованные полосы. Численность группировки составляет более 200 человек и более 30 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ведомства. МЧС региона предупреждает граждан, что 10 и 11 мая на территории Курганской области ожидаются сильные порывы ветра до 27 м/с.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области из-за штормового предупреждения с 10 мая вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях. Соответствующее решение принято на заседании КЧС под председательством губернатора Вадима Шумкова. Жителей поселка Чистопрудный Кетовского района подготовили к превентивной эвакуации из-за возможной угрозы населенному пункту от лесных пожаров. В случае ухудшения обстановки граждан планируют вывозить на автобусах.

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