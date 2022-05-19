19 мая 2022

В Курганской области приняли новое решение о режиме ЧС

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
В Курганской области сняли режим ЧС, который вводили из-за крупных пожаров Фото:
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Лесные пожары в России

Новое решение о режиме ЧС в Курганской области приняли региональные власти. Режим чрезвычайной ситуации, который действовал в области из-за пожаров, снят. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации.

«В связи с ликвидацией крупных лесных пожаров и на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю: отменить с 19 мая на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — указано в документе, который подписал губернатор области Вадим Шумков.

Режим ЧС из-за крупных природных пожаров в нескольких муниципальных округах области ввели в конце апреля. Чуть позже режим чрезвычайной ситуации объявили во всем регионе. Ранее URA.RU писало, что пожары в Курганской области были самыми крупными в России. На помощь в тушении пожаров в регион отправили представителей федерального учреждения «Авиалесоохрана» из разных регионов.

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Новое решение о режиме ЧС в Курганской области приняли региональные власти. Режим чрезвычайной ситуации, который действовал в области из-за пожаров, снят. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации. «В связи с ликвидацией крупных лесных пожаров и на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю: отменить с 19 мая на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — указано в документе, который подписал губернатор области Вадим Шумков. Режим ЧС из-за крупных природных пожаров в нескольких муниципальных округах области ввели в конце апреля. Чуть позже режим чрезвычайной ситуации объявили во всем регионе. Ранее URA.RU писало, что пожары в Курганской области были самыми крупными в России. На помощь в тушении пожаров в регион отправили представителей федерального учреждения «Авиалесоохрана» из разных регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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