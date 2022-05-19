Магазины Reserved, House, Cropp и Mohito возобновили свою работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Закрытые из-за санкций магазины Reserved, House, Cropp и Mohito возобновили свою работу в Тюмени. Информация об этом опубликована на официальной странице торгово-развлекательного центра «Кристалл» в соцсети «ВКонтакте». Все бренды принадлежат польской компании LPP Group, которая ранее приостановила деятельность на территории РФ.

«С сегодняшнего дня возобновили свою работу сразу четыре магазина: Reserved, Mohito, Cropp и House. Приглашаем всех за покупками», — говорится в сообщении.

Покупатели в магазинах есть, где-то действуют межсезонные скидки. Сотрудники магазинов рассказали корреспонденту агентства, что об открытии им сообщили вчера.

Ранее URA.RU сообщало о том, что помимо LPP Group о приостановке деятельности в России заявили такие компании, как Zara, H&M Group, Nike, Asos, а также бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Крупные иностранные компании приняли решение о закрытии своих российских магазинов на фоне начатой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.