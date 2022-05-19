Закрытые из-за санкций магазины Reserved, House, Cropp и Mohito возобновили свою работу в Тюмени. Информация об этом опубликована на официальной странице торгово-развлекательного центра «Кристалл» в соцсети «ВКонтакте». Все бренды принадлежат польской компании LPP Group, которая ранее приостановила деятельность на территории РФ.
«С сегодняшнего дня возобновили свою работу сразу четыре магазина: Reserved, Mohito, Cropp и House. Приглашаем всех за покупками», — говорится в сообщении.
Покупатели в магазинах есть, где-то действуют межсезонные скидки. Сотрудники магазинов рассказали корреспонденту агентства, что об открытии им сообщили вчера.
Ранее URA.RU сообщало о том, что помимо LPP Group о приостановке деятельности в России заявили такие компании, как Zara, H&M Group, Nike, Asos, а также бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Крупные иностранные компании приняли решение о закрытии своих российских магазинов на фоне начатой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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Закрытые из-за санкций магазины Reserved, House, Cropp и Mohito возобновили свою работу в Тюмени. Информация об этом опубликована на официальной странице торгово-развлекательного центра «Кристалл» в соцсети «ВКонтакте». Все бренды принадлежат польской компании LPP Group, которая ранее приостановила деятельность на территории РФ. «С сегодняшнего дня возобновили свою работу сразу четыре магазина: Reserved, Mohito, Cropp и House. Приглашаем всех за покупками», — говорится в сообщении. Покупатели в магазинах есть, где-то действуют межсезонные скидки. Сотрудники магазинов рассказали корреспонденту агентства, что об открытии им сообщили вчера. Ранее URA.RU сообщало о том, что помимо LPP Group о приостановке деятельности в России заявили такие компании, как Zara, H&M Group, Nike, Asos, а также бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Крупные иностранные компании приняли решение о закрытии своих российских магазинов на фоне начатой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.