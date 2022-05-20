Украинский посол в ФРГ раскрыл, когда его страна вступит в НАТО

20 мая 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Германия поможет Украине вступить в Североатлантический альянс, считает Андрей Мельник Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Переговоры России и НАТО Сразу после того, как вынужденная российская спецоперация будет окончена, Украина может вступить в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал украинский посол в Берлине Андрей Мельник. «НАТО есть и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения должен продолжаться и что Украина также должна присоединиться к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее — возможно, сразу после [спецоперации]», — отметил он в интервью, которое приводит издание RND. Он также считает, что правящая в ФРГ коалиция должна «не просто ждать и смотреть», а сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает RT. Мельник раскритиковал немецких политиков за слова о том, что решение запустить газопровод «Северный поток-2» оказалось ошибочным, добавляет Дни.ру. Россия начала спецоперацию на территории Украины после того, как президент РФ Владимир Путин просил подписать членов НАТО документ по гарантиям безопасности. В договоре было заявлено, что Североатлантический альянс не будет расширяться на Восток, в частности, не примет в свои ряды Украину. Однако США и Бельгия отказались подписывать его. Кроме того, Путин уличил США и НАТО в обмане, напомнив, что в 1990-е годы страны-участницы организации пообещали, что альянс не будет расширяться на Восток.

Сразу после того, как вынужденная российская спецоперация будет окончена, Украина может вступить в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал украинский посол в Берлине Андрей Мельник. «НАТО есть и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения должен продолжаться и что Украина также должна присоединиться к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее — возможно, сразу после [спецоперации]», — отметил он в интервью, которое приводит издание RND. Он также считает, что правящая в ФРГ коалиция должна «не просто ждать и смотреть», а сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает RT. Мельник раскритиковал немецких политиков за слова о том, что решение запустить газопровод «Северный поток-2» оказалось ошибочным, добавляет Дни.ру. Россия начала спецоперацию на территории Украины после того, как президент РФ Владимир Путин просил подписать членов НАТО документ по гарантиям безопасности. В договоре было заявлено, что Североатлантический альянс не будет расширяться на Восток, в частности, не примет в свои ряды Украину. Однако США и Бельгия отказались подписывать его. Кроме того, Путин уличил США и НАТО в обмане, напомнив, что в 1990-е годы страны-участницы организации пообещали, что альянс не будет расширяться на Восток.