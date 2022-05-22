Борьба за мандат челябинского парламента вышла на новый уровень

Сами довыборы пройдут в сентябре (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Праймериз «Единой России» за мандат депутата заксобрания Челябинской области по Троицкому округу стартовали в регионе 23 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональной организации партии.

«Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая в электронном виде. Итоги его подведут в начале июня», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения ЕР.

Место освободилось после того, как прошлой осенью вице-спикер ЗСО Владимир Павлов перешел в Госдуму по спискам ЕР. Выборы его сменщика должны состояться в сентябре 2022 года. Под конец срока, позволяющего сдать документы на праймериз, в них пожелали участвовать Дина Янурова, Айгуль Токмурзина, Любовь Кайгородова, Татьяна Захарова, Яна Комарова, Дмитрий Олейник.

Однако, по данным источников URA.RU в партийных кругах, единороссы делают ставку на ректора Южно-Уральского аграрного университета Светлану Черепухину. С 2015 года она стала проректором вуза по финансовой и экономической работе, а летом 2019 года заменила досрочно ушедшего в отставку руководителя вуза Виктора Литовченко. Кандидатуру ее согласовали буквально в последний день подачи документов на участие в праймериз.

Также о намерениях участвовать в кампании заявили URA.RU представители Справедливой России» и «Яблока». Не исключили своего участия и в областном отделении Российской партии пенсионеров.