Пермские власти отложили рассмотрение скандального законопроекта

Потребность в увеличении штрафов возникла после отказа от кондукторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края в третий раз перенесли рассмотрение законопроекта о кратном повышении штрафов за безбилетный проект в регионе. Об этом URA.RU сообщил член рабочей группы по доработке проекта ко второму чтению, депутат ЗС Олег Постников.

«На рабочем совещании 16 мая решили продлить сроки внесения поправок до 6 июня. Вопрос требует дополнительной проработки», — рассказал он.

Источник, близкий к заксобранию, пояснил, что ряд предложений касался дифференциации штрафов в крупных городах и небольших поселениях. Но, по его словам, законодательно это сложно сделать, потому что Конституция гарантирует всем равные права. Поэтому было принято решение взять паузу. Плюс, отметил другой собеседник, есть негласное распоряжение в текущий период никаких резонансных решений не принимать. Источник, близкий к мэрии добавил, что городские власти не планируют отзывать законопроект.

Вопрос повышения штрафов переносится уже в третий раз. Инициатором законопроекта в январе стал мэр Перми Алексей Демкин. Он предложил увеличить штраф с 500 рублей до 2500 рублей за первичное нарушение, за повторное — с 1000 рублей до 5000 рублей. Решение вызвало общественный резонанс. В феврале он предложил перенести рассмотрение вопроса на месяц. В марте депутаты приняли законопроект в первом чтении, подчеркнув, что размер штрафов надо, конечно, пересматривать. Но ближе к апрельскому заседанию было решено перенести срок подачи поправок до 13 мая. Необходимость в повышении штрафов возникла после того, как в пермском общественном транспорте убрали кондукторов.