Штрафы за бесплатный проезд в транспорте несоразмерны нарушению, считаю депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края приняло в первом чтении на заседании 17 марта проект закона о пятикратном увеличении штрафов за безбилетный проезд. Видеотрансляция заседания велась на сайте краевого парламента. Руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Борисовец анонсировал, что размер штрафов ко второму чтению может измениться.

«Единая Россия» поддерживает как идею [законопроект по увеличению штрафов]. Именно как идею. Мы считаем, что оплата проезда для всех, кто пользуется общественным транспортом, должна быть справедливой. Что касается величины штрафов, то к этому вопросу надо подходить очень взвешенно, определяться с размерами. Но этот вопрос будем обсуждаться между первым и вторым чтением», — заявил Борисовец.

С ним согласился депутат Анатолий Маховиков — соразмерность штрафа и нарушения требует дополнительного обсуждения. Депутат Дмитрий Кожанов предложил дифференцировать размер штрафов в зависимости от наличия валидатора в транспорте: пока они есть только в Перми, в других муниципалитетах работают кондукторы.

Оппозиция выступила против законопроекта. Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников объявил, что проезд «зайцем» — это социальная проблема, и она требует социально-экономических решений по повышению уровня жизни. А глава фракции эсеров Вероника Куликова заявила, что, повышая штрафы, власти Перми рассчитывают исправить ошибки транспортной реформы. «С учетом экономической ситуации, которая еще ухудшится, предлагаемая мера абсолютно вредна и несвоевременна», — заявила Куликова.

Второе чтение законопроекта состоится в апреле. Инициатором законопроекта стал мэр Перми Алексей Демкин. Он предложил увеличить штраф за первичное нарушение с 500 рублей до 2500 рублей, за повторное — с 1000 рублей до 5000 рублей. Решение вызвало общественный резонанс. ЛДПР проводила одиночные пикеты у мэрии. Ранее администрация Перми объявляла, что для борьбы с безбилетниками будет привлекать Росгвардию.

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