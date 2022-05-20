В Delivery Club сообщили об утечке данных пользователей

Сервис доставки еды Delivery Club сообщил об утечке данных российских пользователей. Отмечается, что информация клиентов уже опубликована в сети.
«Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса, информацию приводит ТАСС.
В компании отметили, что специалисты делают все возможное для предотвращения распространения данных. Сотрудники сервиса принесли извинения за сложившуюся ситуацию и сообщили, что проводят расследование по этому поводу.
В начале марта пользователям сервиса «Яндекс.Еда» сообщили об утечке их данных. Рассылка с предупреждением пришла тем, чьи данные оказались в открытом доступе. В мае этого года пиратская база личных данных россиян пополнилась новой информацией. Кроме данных пользователей «Яндекс.Еда» появились сведения из ГИБДД, СДЭК, «Авито», Wildberries и других сервисов. В том числе база выдает данные о наличии счетов в ВТБ.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Сервис доставки еды Delivery Club сообщил об утечке данных российских пользователей. Отмечается, что информация клиентов уже опубликована в сети. «Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса, информацию приводит ТАСС. В компании отметили, что специалисты делают все возможное для предотвращения распространения данных. Сотрудники сервиса принесли извинения за сложившуюся ситуацию и сообщили, что проводят расследование по этому поводу. В начале марта пользователям сервиса «Яндекс.Еда» сообщили об утечке их данных. Рассылка с предупреждением пришла тем, чьи данные оказались в открытом доступе. В мае этого года пиратская база личных данных россиян пополнилась новой информацией. Кроме данных пользователей «Яндекс.Еда» появились сведения из ГИБДД, СДЭК, «Авито», Wildberries и других сервисов. В том числе база выдает данные о наличии счетов в ВТБ.