Мария Захарова рассказала, что думает о Екатеринбурге. «В этом слове мощь заложена!»

20 мая 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что первое слово, которое ей приходит на ум при упоминании Екатеринбурга, — это «характер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова ассоциирует Екатеринбург с характером. В этом она призналась на встрече 20 мая со студентам-международникам Уральского федерального университета. «Вот я сейчас [говорю] только о своих ощущениях, исходя из того, что вижу, читаю, в исторической перспективе, современной. Вот меня спроси одно слово — характер. Понимаете? У вас свой характер», — передает слова Захаровой портал E1.RU. По словам представителя МИД РФ в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Захарова пояснила, что она делает такие выводы исходя из того, что читает, видит в книгах и передачах, каких людей встречает. «У вас люди работают. Характер. Вот есть какая-то такая в этом слове мощь заложена, которую я абсолютно четко ассоциирую с регионом, с его людьми», — подытожила Захарова. Битва ораторов, которая пройдет между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки, состоится 21 мая в Екатеринбурге на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». На мероприятие можно будет попасть только по пригласительным. Утром 19 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост о том, что она уже прибыла в столицу Урала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ассоциирует Екатеринбург с характером. В этом она призналась на встрече 20 мая со студентам-международникам Уральского федерального университета. «Вот я сейчас [говорю] только о своих ощущениях, исходя из того, что вижу, читаю, в исторической перспективе, современной. Вот меня спроси одно слово — характер. Понимаете? У вас свой характер», — передает слова Захаровой портал E1.RU. По словам представителя МИД РФ в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Захарова пояснила, что она делает такие выводы исходя из того, что читает, видит в книгах и передачах, каких людей встречает. «У вас люди работают. Характер. Вот есть какая-то такая в этом слове мощь заложена, которую я абсолютно четко ассоциирую с регионом, с его людьми», — подытожила Захарова. Битва ораторов, которая пройдет между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки, состоится 21 мая в Екатеринбурге на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». На мероприятие можно будет попасть только по пригласительным. Утром 19 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост о том, что она уже прибыла в столицу Урала.