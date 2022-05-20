Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР от ВСУ и нацбатов

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Российские войска контролируют большую территорию Донбасса, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска, а также подразделения ЛНР и ДНР контролируют все большую территорию. Освобождение Луганской народной республики близко к завершению. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, освобождение граждан Донбасса, 8 лет страдавших от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов. Российская армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения противника. Под полным контролем войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, в конце марта этого года сообщалось об успехах на Донбассе. В результате действий российской армии были освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

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Российские войска, а также подразделения ЛНР и ДНР контролируют все большую территорию. Освобождение Луганской народной республики близко к завершению. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, освобождение граждан Донбасса, 8 лет страдавших от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов. Российская армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения противника. Под полным контролем войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, в конце марта этого года сообщалось об успехах на Донбассе. В результате действий российской армии были освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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