Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР от ВСУ и нацбатов

20 мая 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Российские войска контролируют большую территорию Донбасса, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска, а также подразделения ЛНР и ДНР контролируют все большую территорию. Освобождение Луганской народной республики близко к завершению. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, освобождение граждан Донбасса, 8 лет страдавших от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов. Российская армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения противника. Под полным контролем войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, в конце марта этого года сообщалось об успехах на Донбассе. В результате действий российской армии были освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

Российские войска, а также подразделения ЛНР и ДНР контролируют все большую территорию. Освобождение Луганской народной республики близко к завершению. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, освобождение граждан Донбасса, 8 лет страдавших от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов. Российская армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения противника. Под полным контролем войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, в конце марта этого года сообщалось об успехах на Донбассе. В результате действий российской армии были освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.