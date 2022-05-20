Российская армия получит стратегические беспилотники

20 мая 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Беспилотники используют, чтобы сберечь военных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским солдатам в скором времени раздадут новую партию стратегических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ. «В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», — трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что за последние 10 лет интенсивность их полетов возросла в 7 раз, годовой налет — в 23 раза. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Российским солдатам в скором времени раздадут новую партию стратегических беспилотников. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ. «В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», — трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что за последние 10 лет интенсивность их полетов возросла в 7 раз, годовой налет — в 23 раза. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.