Курганцы недовольны новыми рейсами в Москву

С 5 июля в Курган можно будет прилететь с помощью другой авиакомпании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются, что стоимость билетов на рейсы в Москву компании Nordwind дороже цен на билеты компании «Победа» на аналогичном маршруте. Своим мнением горожане поделились в соцсети «ВКонтакте».

«„Победа“ останется или уйдет? Ценник Norwind в два раза выше», — написала в группе аэропорта Кургана пользователь Юлия Зинченко.

Также ей не понравилось, что самолеты компании прилетают не в аэропорт «Внуково», а «Шереметьево», который она назвала «филалом ада». Она считает, что «Внуково» уютнее. Пользовательница Ирина Гревцева согласилась в комментариях под постом, что цена выросла. Но были и те, кто нашли позитивные изменения. Пользовательница Anna Lang под тем же постом написала, что прилетать в «Шереметьево» комфортнее для тех, кто прилетает в Россию из других стран, поэтому аэропорт удобен.

На момент написания новости, стоимость июльских билетов Norwind билетов из Москвы в Курган на сайте компании составляла 5 470. Цена обратного маршрута была дороже на 600 рублей. На сайте «Победы» билеты на некоторые дни в июне в каждое из этих направлений стоили 3 199 рублей. Цена билетов на другие днитой же авиакомпании составляла до 5 599 рублей.

Ранее стало известно, что с 5 июля из Кургана в Москву можно будет улететь на рейсах компании «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Компания будет выполнять по два рейса в день в каждом направлении. При этом на «Победе» можно улететь в Курган только до 5 июля.