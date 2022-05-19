В Тюмени отпустили на свободу подельника коррупционера из ГИБДД

20 мая 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мужчина получил условный срок и штраф в 3,5 млн рублей (архив) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подельник экс-начальника одного из отделов областного УГИБДД Михаила Жигалкина получил условный срок за то, что помогал силовику продавать водительские права. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Вынесен приговор в отношении подельника бывшего начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы регионального управления ГИБДД (Михаил Жигалкин — прим. URA.RU). Он признан виновным в совершении семи фактов посредничества во взяточничестве. Приговор составил четыре года лишения свободы условно и штраф в 3,5 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе. В 2019—2020 годах подельник Иван Швецов и Михаил Жигалкин продали жителям Тюмени 38 водительских удостоверений. Люди платили за то, чтобы им проставляли экзамены — теоретические и практические, без их фактической сдачи. Сообщник работал в компании по изготовлению автономеров, в соседнем здании от отдела ГИБДД. Взятки передавались прямо на парковке силового ведомства, либо переводились на счета. Подробности махинаций — в нашем материале. Помимо условного срока и штрафа суд не стал снимать арест с имущества осужденного. Ограничения наложены на два его автомобиля и средства в размере 74 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что суд в отношении самого Михаила Жигалкина еще продолжается. Также приговор все еще не вынесен бывшему начальнику УГИБДД региона Александру Селюнину, который тоже обвиняется в продаже прав.

Подельник экс-начальника одного из отделов областного УГИБДД Михаила Жигалкина получил условный срок за то, что помогал силовику продавать водительские права. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Вынесен приговор в отношении подельника бывшего начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы регионального управления ГИБДД (Михаил Жигалкин — прим. URA.RU). Он признан виновным в совершении семи фактов посредничества во взяточничестве. Приговор составил четыре года лишения свободы условно и штраф в 3,5 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе. В 2019—2020 годах подельник Иван Швецов и Михаил Жигалкин продали жителям Тюмени 38 водительских удостоверений. Люди платили за то, чтобы им проставляли экзамены — теоретические и практические, без их фактической сдачи. Сообщник работал в компании по изготовлению автономеров, в соседнем здании от отдела ГИБДД. Взятки передавались прямо на парковке силового ведомства, либо переводились на счета. Подробности махинаций — в нашем материале. Помимо условного срока и штрафа суд не стал снимать арест с имущества осужденного. Ограничения наложены на два его автомобиля и средства в размере 74 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что суд в отношении самого Михаила Жигалкина еще продолжается. Также приговор все еще не вынесен бывшему начальнику УГИБДД региона Александру Селюнину, который тоже обвиняется в продаже прав.