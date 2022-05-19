Врач помогал коллегам в Мариуполе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кардиолог Денис Комков вернулся из Мариуполя в Надым. Там врач помогал восстанавливать работу терапевтического отделения городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в своем официальном telegram-канале.

«Врач-кардиолог надымской больницы Денис Комков вернулся из Мариуполя, где помогал коллегам налаживать работу терапевтической службы в городской больнице. Доктор отправился на Донбасс в числе врачей-добровольцев в середине апреля», — говорится в сообщении.

Комков имеет трудовой стаж порядка 15 лет. Начинал свою карьеру кардиолог с работы в скорой помощи, сообщают власти. Как рассказывает сам врач, что для него было бы странно не откликнутся на просьбу о помощи своих коллег.

Ранее ямальские студенты и преподаватели захотели помочь жителям ЛНР и ДНР. Они отправили жителям Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты.

Президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить о начале спецоперации на Украине из-за непрекращающихся на протяжении восьми лет обстрелов Донбасса. Жители республик неоднократно сообщали, что ВСУ их обстреливает системами залпового огня из-за чего гибнет мирное население.