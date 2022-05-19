19 мая 2022

Врач-доброволец вернулся с Донбасса в ЯНАО. Видео

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Врач помогал коллегам в Мариуполе Фото:

Кардиолог Денис Комков вернулся из Мариуполя в Надым. Там врач помогал восстанавливать работу терапевтического отделения городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в своем официальном telegram-канале.

«Врач-кардиолог надымской больницы Денис Комков вернулся из Мариуполя, где помогал коллегам налаживать работу терапевтической службы в городской больнице. Доктор отправился на Донбасс в числе врачей-добровольцев в середине апреля», — говорится в сообщении.

Комков имеет трудовой стаж порядка 15 лет. Начинал свою карьеру кардиолог с работы в скорой помощи, сообщают власти. Как рассказывает сам врач, что для него было бы странно не откликнутся на просьбу о помощи своих коллег.

Ранее ямальские студенты и преподаватели захотели помочь жителям ЛНР и ДНР. Они отправили жителям Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты.

Президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить о начале спецоперации на Украине из-за непрекращающихся на протяжении восьми лет обстрелов Донбасса. Жители республик неоднократно сообщали, что ВСУ их обстреливает системами залпового огня из-за чего гибнет мирное население.

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Кардиолог Денис Комков вернулся из Мариуполя в Надым. Там врач помогал восстанавливать работу терапевтического отделения городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в своем официальном telegram-канале. «Врач-кардиолог надымской больницы Денис Комков вернулся из Мариуполя, где помогал коллегам налаживать работу терапевтической службы в городской больнице. Доктор отправился на Донбасс в числе врачей-добровольцев в середине апреля», — говорится в сообщении. Комков имеет трудовой стаж порядка 15 лет. Начинал свою карьеру кардиолог с работы в скорой помощи, сообщают власти. Как рассказывает сам врач, что для него было бы странно не откликнутся на просьбу о помощи своих коллег. Ранее ямальские студенты и преподаватели захотели помочь жителям ЛНР и ДНР. Они отправили жителям Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты. Президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить о начале спецоперации на Украине из-за непрекращающихся на протяжении восьми лет обстрелов Донбасса. Жители республик неоднократно сообщали, что ВСУ их обстреливает системами залпового огня из-за чего гибнет мирное население.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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