Студенты из ЯНАО отправили помощь жителям Донбасса

18 мая 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Активисты собрали предметы первой необходимости и продукты питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студенты и преподаватели из Губкинского (ЯНАО) отправили жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», активисты собрали в помощь населению Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты питания. «Жители Губкинского продолжают оказывать помощь в сборе гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. В пункт сбора „Единой России“ вещи и продукты первой необходимости принесли учащиеся и сотрудники филиала Муравленского колледжа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа собрали почти сто тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сбор помощи проходил на протяжении двух месяцев. Жители со всей России оказывают помощь населению ДНР и ЛНР. Из-за обстрелов украинских силовиков территорий Донбасса власти РФ объявили о вынужденной спецоперации. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Студенты и преподаватели из Губкинского (ЯНАО) отправили жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», активисты собрали в помощь населению Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты питания. «Жители Губкинского продолжают оказывать помощь в сборе гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. В пункт сбора „Единой России“ вещи и продукты первой необходимости принесли учащиеся и сотрудники филиала Муравленского колледжа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа собрали почти сто тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сбор помощи проходил на протяжении двух месяцев. Жители со всей России оказывают помощь населению ДНР и ЛНР. Из-за обстрелов украинских силовиков территорий Донбасса власти РФ объявили о вынужденной спецоперации. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.