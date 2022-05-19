Курганских чиновниц назначили на высокие посты

Елена Ситникова утверждена в должности руководителя главного управления соцзащиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области назначены руководители управления культуры и главного управления соцзащиты населения. На должности утверждены ранее исполнявшие обязанности руководителей Наталья Гончаренко и Елена Ситникова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На должность начальника управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко, ранее она исполняла обязанности руководителя ведомства. На должность начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области назначена Елена Ситникова (тезка главы города Кургана), она также ранее исполняла обязанности руководителя ведомства», — говорится в сообщении на сайте правительства Курганской области.

URA.RU писало, в декабре 2021 года Наталья Гончаренко стала врио начальника областного управления культуры. Она сменила на посту Дарья Твердохлебова, уволившуюся по собственному желанию. До этого Гончаренко была первым заместителем директора библиотечной информационной системы города Кургана. Елена Ситникова (тезка главы Кургана) стала врио начальника главного управления соцзащиты населения в марте 2022 года. Ранее она руководила Институтом развития образования и социальных технологий (ИРОСТ).