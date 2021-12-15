15 декабря 2021
14 декабря 2021

В Курганской области заменили высокопоставленную чиновницу. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
В областном управлении культуры назначили новую руководительницу Фото:

В Курганской области врио начальника областного управления культуры стала Наталья Гончаренко. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Временно исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко. Дарья Твердохлебова, которая ранее возглавляла ведомство, покинула пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Правительство Курганской области благодарит Дарью Константиновну за работу, вклад в развитие сферы культуры региона», — указано в сообщении.

Гончаренко была первым заместителем директора библиотечной информационной системы города Кургана, заведующей центральной городской библиотекой имени В. Маяковского. Она окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Гончаренко может заменить Твердохлебову. В конце ноября появились разговоры о возможном уходе Твердохлебовой. Она возглавляла управление с начала 2020 года.

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В Курганской области врио начальника областного управления культуры стала Наталья Гончаренко. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Временно исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко. Дарья Твердохлебова, которая ранее возглавляла ведомство, покинула пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Правительство Курганской области благодарит Дарью Константиновну за работу, вклад в развитие сферы культуры региона», — указано в сообщении. Гончаренко была первым заместителем директора библиотечной информационной системы города Кургана, заведующей центральной городской библиотекой имени В. Маяковского. Она окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. Ранее источники URA.RU сообщали, что Гончаренко может заменить Твердохлебову. В конце ноября появились разговоры о возможном уходе Твердохлебовой. Она возглавляла управление с начала 2020 года.
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