Тезка мэра Кургана заменила экс-чиновницу из ХМАО

09 марта 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Врио начальника главного управления соцзащиты населения Курганской области назначена Елена Ситникова (тезка главы Кургана), которая до этого руководила Институтом развития образования и социальных технологий (ИРОСТ). Экс-начальник управления соцзащиты Анастасия Золотухина, переехавшая в Курган из ХМАО, ушла в отставку, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона. «Как и ожидалось, Золотухина уволилась. Обязанности начальника главного управления соцзащиты исполняет Ситникова, руководитель ИРОСТ», — рассказал инсайдер. В пресс-службе областного правительства подтвердили URA.RU, что Ситникова с 9 марта назначена врио начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области. «У прежнего руководителя управления соцзащиты Анастасии Золотухиной завершился срок служебного контракта. Она покинула пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами», — добавили в правительстве. Золотухина работала в главном управлении соцзащиты с февраля 2020 года, а с декабря 2020 года она возглавляла это ведомство. До этого Золотухина была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске (ХМАО). Разговоры о ее предстоящей отставке появились в Кургане в начале февраля. Перед этим источники URA.RU заявляли, что губернатор Вадим Шумков не доволен работой социального блока правительства. В частности, у него были замечания к работе Золотухиной. Ситникова стала руководителем ИРОСТ в сентябре 2020 года. Перед этим педагоги ИРОСТ, которым грозило сокращение, писали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Прежняя и. о. ректора Нина Криволапова под угрозой увольнения отказалась сокращать персонал. До назначения и. о. ректора ИРОСТ Ситникова возглавляла управление общего и профессионального образования департамента образования и науки.