Эрдоган выслушает доводы Финляндии по НАТО

20 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Эрдоган проведет телефонный разговор с Финляндией Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству в НАТО. При этом лидер Турции не изменил свою позицию по вступлению страны в альянс. «Завтра будут переговоры с Финляндией. Мы продолжим нашу „телефонную дипломатию“ с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая», — приводит заявление Эрдогана РИА «Новости». Ранее Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО, пишет RT. Он заявил, что Анкара не поддержит принятие этих стран в альянс. 18 мая правительство Финляндии приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции, однако Левая партия страны выступила против такого шага, передает телеканал 360. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО спровоцирует ослабление их сотрудничества с Россией. В МИД РФ вовсе пригрозили мерами военно-технического характера.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству в НАТО. При этом лидер Турции не изменил свою позицию по вступлению страны в альянс. «Завтра будут переговоры с Финляндией. Мы продолжим нашу „телефонную дипломатию“ с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая», — приводит заявление Эрдогана РИА «Новости». Ранее Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО, пишет RT. Он заявил, что Анкара не поддержит принятие этих стран в альянс. 18 мая правительство Финляндии приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции, однако Левая партия страны выступила против такого шага, передает телеканал 360. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО спровоцирует ослабление их сотрудничества с Россией. В МИД РФ вовсе пригрозили мерами военно-технического характера.