В МИД РФ пригрозили Финляндии за вступление в НАТО

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, нато, протестующие, протест, белая ленточка, доллары, nato, белая лента
Вступление Финляндии в НАТО повлечет ответ РФ Фото:

Вступление Финляндии в НАТО приведет к ответным мерам со стороны РФ, в том числе, и военно-технического характера. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит оборонный альянс. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, пишет «Царьград».

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Вступление Финляндии в НАТО приведет к ответным мерам со стороны РФ, в том числе, и военно-технического характера. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. «Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит оборонный альянс. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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