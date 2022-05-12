В МИД РФ пригрозили Финляндии за вступление в НАТО

12 мая 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Вступление Финляндии в НАТО повлечет ответ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление Финляндии в НАТО приведет к ответным мерам со стороны РФ, в том числе, и военно-технического характера. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. «Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит оборонный альянс. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, пишет «Царьград». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Финляндии в НАТО приведет к ответным мерам со стороны РФ, в том числе, и военно-технического характера. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. «Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит оборонный альянс. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, пишет «Царьград».