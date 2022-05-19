Губернатор Моор за год стал богаче на 2 млн рублей

20 мая 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Александр Моор заработал более 16,5 млн рублей в 2021 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Губернатор Тюменской области Александр Моор заработал более 16,5 млн рублей в 2021 году. Декларация доходов главы региона опубликована на официальном портале регионального правительства. Годом ранее Моор отчитался о заработке в 14,5 млн рублей. Согласно документу, доход чиновника составил 16 578 688,28 рублей. В собственности у Моора по-прежнему одна квартира площадью 72,9 кв. м. и снегоход Yamaha VK54OE. Как и годом ранее губернатор пользуется вумя земельными участками площадью 1272 кв. м (принадлежит его жене) и 1756 кв. м, жилым домом (486 км. м) и долей в нежилом помещении на 1660 кв. м. — последние два объекта также находятся в собственности супруги. Жена Моора за 2021 год заработала 1,495 млн рублей (годом ранее 2,9 млн рублей). Ездит жена чиновника, как и раньше, на Porsche Cayenne S. Ранее URA.RU составило топ самых богатых депутатов Тюменской облдумы. Список возглавил Игорь Нак, заработавший в 2021 году 92,2 млн рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заработал более 16,5 млн рублей в 2021 году. Декларация доходов главы региона опубликована на официальном портале регионального правительства. Годом ранее Моор отчитался о заработке в 14,5 млн рублей. Согласно документу, доход чиновника составил 16 578 688,28 рублей. В собственности у Моора по-прежнему одна квартира площадью 72,9 кв. м. и снегоход Yamaha VK54OE. Как и годом ранее губернатор пользуется вумя земельными участками площадью 1272 кв. м (принадлежит его жене) и 1756 кв. м, жилым домом (486 км. м) и долей в нежилом помещении на 1660 кв. м. — последние два объекта также находятся в собственности супруги. Жена Моора за 2021 год заработала 1,495 млн рублей (годом ранее 2,9 млн рублей). Ездит жена чиновника, как и раньше, на Porsche Cayenne S. Ранее URA.RU составило топ самых богатых депутатов Тюменской облдумы. Список возглавил Игорь Нак, заработавший в 2021 году 92,2 млн рублей.