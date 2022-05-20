Профессор Никифоров назвал причину вспышки оспы обезьян

20 мая 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Вакцинация от натуральной оспы в мире завершилась в 1980 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире Есть основания полагать, что люди начали заражаться оспой обезьян из-за снижения коллективного иммунитета к натуральной оспе и большого потока туристов после двухлетнего карантина из-за COVID-19. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. «С 1980 года мы не прививаемся. И выросло поколение абсолютно не вакцинированных людей. Плюс, мы два года находились на карантине по COVID-19, а сейчас народ рванул во все страны, дорвался до путешествий», — высказал свое мнение Владимир Никифоров. По словам профессора, об эпидемии оспы обезьян пока не может идти речи, так как передача в этот раз шла не воздушно капельным, а в основном половым путем. «В основном заболевшие — молодые мужчины гомосексуальной ориентации, англичане. Видимо, кто-то из них съездил в Африку, заразился и потом передал половым путем другим. Ни о какой эпидемии в этом случае или пандемии разговора быть не может, так как тут путь не воздушно-капельный, как при коронавирусе, а вот такой хитрый. Много так людей не заразить. Можно привить контингент, находящийся в группе риска, вакцина от оспы натуральной есть, но не всех. Особенно не нужно это делать в России, так как ни одного случая заражения у нас не выявлено», — подчеркнул Никифоров. По данным британского издания The Telegraph, ВОЗ планирует созвать экстренное совещание по вспышке оспы обезьян группу ведущих экспертов. Случаи заражения выявлены в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Есть основания полагать, что люди начали заражаться оспой обезьян из-за снижения коллективного иммунитета к натуральной оспе и большого потока туристов после двухлетнего карантина из-за COVID-19. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. «С 1980 года мы не прививаемся. И выросло поколение абсолютно не вакцинированных людей. Плюс, мы два года находились на карантине по COVID-19, а сейчас народ рванул во все страны, дорвался до путешествий», — высказал свое мнение Владимир Никифоров. По словам профессора, об эпидемии оспы обезьян пока не может идти речи, так как передача в этот раз шла не воздушно капельным, а в основном половым путем. «В основном заболевшие — молодые мужчины гомосексуальной ориентации, англичане. Видимо, кто-то из них съездил в Африку, заразился и потом передал половым путем другим. Ни о какой эпидемии в этом случае или пандемии разговора быть не может, так как тут путь не воздушно-капельный, как при коронавирусе, а вот такой хитрый. Много так людей не заразить. Можно привить контингент, находящийся в группе риска, вакцина от оспы натуральной есть, но не всех. Особенно не нужно это делать в России, так как ни одного случая заражения у нас не выявлено», — подчеркнул Никифоров. По данным британского издания The Telegraph, ВОЗ планирует созвать экстренное совещание по вспышке оспы обезьян группу ведущих экспертов. Случаи заражения выявлены в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии.