Куйвашев попросил у Путина денег на развитие медицины в регионе

20 мая 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал просьбу Куйвашева о поддержке региональной медицины и экологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента РФ Владимира Путина предусмотреть дополнительные ресурсы на развитие региональной медицины. Российский лидер направил просьбу губернатора в правительство на рассмотрение. «Вы ставите вопрос о строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Я ваше соответствующее письмо направлю в правительства с целью рассмотрения. Вы просите на 2024—2025 годы предусмотреть дополнительные ресурсы. Проработайте, пожалуйста, с Министерством здравоохранения, с правительством в целом», — сказал Владимир Путин во время разговора с Куйвашевым. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент также отметил важность вопроса, касающегося экологии в регионе. «Есть соответствующие программы на уровне правительства. Я просил бы вас это держать под постоянным контролем, не ослаблять к этому внимание», — подытожил он. При этом ранее Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. По его словам, пандемия коронавируса сильно подкосила региональную медицину, из-за чего область потеряла многих врачей. В апреле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил международный форум «Здравоохранение Урала» в Екатеринбурге. Он заявил, что в столице региона появится лаборатория по тестированию медицинских изделий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента РФ Владимира Путина предусмотреть дополнительные ресурсы на развитие региональной медицины. Российский лидер направил просьбу губернатора в правительство на рассмотрение. «Вы ставите вопрос о строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Я ваше соответствующее письмо направлю в правительства с целью рассмотрения. Вы просите на 2024—2025 годы предусмотреть дополнительные ресурсы. Проработайте, пожалуйста, с Министерством здравоохранения, с правительством в целом», — сказал Владимир Путин во время разговора с Куйвашевым. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент также отметил важность вопроса, касающегося экологии в регионе. «Есть соответствующие программы на уровне правительства. Я просил бы вас это держать под постоянным контролем, не ослаблять к этому внимание», — подытожил он. При этом ранее Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. По его словам, пандемия коронавируса сильно подкосила региональную медицину, из-за чего область потеряла многих врачей. В апреле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил международный форум «Здравоохранение Урала» в Екатеринбурге. Он заявил, что в столице региона появится лаборатория по тестированию медицинских изделий.