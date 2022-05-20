В Европе рассказали, на что готовы страны ради российского газа

21 мая 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

В Европе признались, что готовы обходить санкции ради газа из РФ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейские страны стали обходить собственные санкции против Москвы, оплачивая российский газ за рубли. Об этом сообщил чешский журналист Ян Махачек. «Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», — написал Махачек в колонке для Lidovdsky. При этом, как сообщил журналист, платежи проходят строго по схеме, которую Россия «продиктовала» европейским странам. Ян Махачек считает, что раньше европейские политики «бесстыдно врали» своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты российского газа. В США ранее говорили о том, что в стране некоммерческим организациям (НКО) разрешили проводить сделки в обход введенных против Москву санкций. В частности, запрет не коснется банковских операций, которые затрагивают «деятельность, связанную с гуманитарными проектами на Украине или России, а также с проектами по поддержке демократии» в этих двух государствах. Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие государства ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ из-за несогласия с проведением специальной операции России по демилитаризации Украины. В ответ на западные ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать российский газ «недружественным странам» только за рубли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские страны стали обходить собственные санкции против Москвы, оплачивая российский газ за рубли. Об этом сообщил чешский журналист Ян Махачек. «Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», — написал Махачек в колонке для Lidovdsky. При этом, как сообщил журналист, платежи проходят строго по схеме, которую Россия «продиктовала» европейским странам. Ян Махачек считает, что раньше европейские политики «бесстыдно врали» своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты российского газа. В США ранее говорили о том, что в стране некоммерческим организациям (НКО) разрешили проводить сделки в обход введенных против Москву санкций. В частности, запрет не коснется банковских операций, которые затрагивают «деятельность, связанную с гуманитарными проектами на Украине или России, а также с проектами по поддержке демократии» в этих двух государствах. Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие государства ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ из-за несогласия с проведением специальной операции России по демилитаризации Украины. В ответ на западные ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать российский газ «недружественным странам» только за рубли.