В США признали провал попытки поставить экономику РФ на колени

21 мая 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Россия занимает уникальное положение в качестве экспортера газа, считает аналитик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу не удалось при помощи санкций поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. Такое мнение выразил аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice. «Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — заявил Оуэнс. Он отметил, что экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет РФ добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса. «Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», — резюмировал аналитик. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, наоборот, наблюдаются в США и странах ЕС. Так, в Белом доме заявили о худшем кризисе за последние 50 лет. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Странам Европы предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. В условиях санкций члены ЕС стали покупать энергоресурсы по невыгодным условиям. В свзяи с этим Россия должна получить рекордные доходы в 100 миллиардов долларов от экспорта газа.

Западу не удалось при помощи санкций поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. Такое мнение выразил аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice. «Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — заявил Оуэнс. Он отметил, что экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет РФ добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса. «Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», — резюмировал аналитик. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, наоборот, наблюдаются в США и странах ЕС. Так, в Белом доме заявили о худшем кризисе за последние 50 лет. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Странам Европы предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. В условиях санкций члены ЕС стали покупать энергоресурсы по невыгодным условиям. В свзяи с этим Россия должна получить рекордные доходы в 100 миллиардов долларов от экспорта газа.