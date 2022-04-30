Европе предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ

01 мая 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Европу ждут 18 месяцев мучений при отказе от российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. При любом из сценариев Евросоюз ждут полтора года мучений. Об этом пишут обозреватели газеты The Washington Post. «Согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространятся по всему миру, а правительства будут бороться за обеспечение энергией своих заводов, отоплением своих домов и поддержания работы своих электростанций», — говорится в статье. Как отмечают авторы, на данный момент «не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой» в случае прекращения поставок российского газа. Особое внимание обозреватели уделяют Германии, которая, являясь «экономическим двигателем» ЕС, «оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского топлива. Прежде более половины поставок природного газа она получала из России, сейчас — 35%, но «выйти на нулевой уровень потребления российского газа» Германия на данный момент не может. Эксперты полагают, что без российских поставок Германию может ждать «более глубокая рецессия, чем прогнозирует» регулятор страны. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. Но Европа, по его словам, в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Европейские страны обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. При любом из сценариев Евросоюз ждут полтора года мучений. Об этом пишут обозреватели газеты The Washington Post. «Согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространятся по всему миру, а правительства будут бороться за обеспечение энергией своих заводов, отоплением своих домов и поддержания работы своих электростанций», — говорится в статье. Как отмечают авторы, на данный момент «не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой» в случае прекращения поставок российского газа. Особое внимание обозреватели уделяют Германии, которая, являясь «экономическим двигателем» ЕС, «оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского топлива. Прежде более половины поставок природного газа она получала из России, сейчас — 35%, но «выйти на нулевой уровень потребления российского газа» Германия на данный момент не может. Эксперты полагают, что без российских поставок Германию может ждать «более глубокая рецессия, чем прогнозирует» регулятор страны. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. Но Европа, по его словам, в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок.