Автоэксперт: почему укрепление рубля не снижает стоимость машин

21 мая 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Цены на авто определяются возможностью вывезти их из-за рубежа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Цены на автомобили привязаны к возможности вывезти их из-за рубежа, поэтому курс национальной валюты не оказывает на них никакого влияния. Таким мнением поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты», — напомнил Кадаков в беседе с радио Sputnik. По словам эксперта, цены на авто определяются, в первую очередь, санкционными ограничениями. «Цены на все, что связано с автомобилями, привязаны к возможности привезти тот или иной товар в Россию из-за рубежа. С этим проблема (из-за антироссийских санкций. — прим. URA.RU), поэтому у нас на авторынке дефицит практически всего. Это влияет на цены», — заключил Кадаков. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW. Сообщалось, что в связи с введенными санкциями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.

Цены на автомобили привязаны к возможности вывезти их из-за рубежа, поэтому курс национальной валюты не оказывает на них никакого влияния. Таким мнением поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты», — напомнил Кадаков в беседе с радио Sputnik. По словам эксперта, цены на авто определяются, в первую очередь, санкционными ограничениями. «Цены на все, что связано с автомобилями, привязаны к возможности привезти тот или иной товар в Россию из-за рубежа. С этим проблема (из-за антироссийских санкций. — прим. URA.RU), поэтому у нас на авторынке дефицит практически всего. Это влияет на цены», — заключил Кадаков. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW. Сообщалось, что в связи с введенными санкциями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.