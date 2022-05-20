Echos: Запад остался без поддержки в противостоянии с Россией

21 мая 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Спецоперация разделила мир на два лагеря Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за вынужденной российской спецоперации на Украине во всем мире произошло разделение на два лагеря: западный и все остальные страны. Именно поэтому многие государства отказались поддержать Запад, выступивший против России. Статью об этом выпустило французское издание Les Echos. «Столкнувшись с возвращением проблем в Европе и опасностью их раскрутки, между западным взглядом и взглядом „других“ возникает своего рода разрыв, который можно назвать как „мы и они“. Его нельзя объяснить строго географическими, политическими и экономическими терминами», — отмечается в статье французского политолога Доминика Моизи. Сама спецоперация началась 24 февраля этого года. Главная цель России на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После начала спецоперации Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся экономики страны и банковского сектора. Многие страны объявили о заморозке российских активов, Евросовет готовится отправить их на помощь Украине. ЕС также призывает государства-члены организации отказаться от энергоносителей из РФ. В середине марта 2022 года от международной системы расчетов SWIFT отключили семь российских банков, которые попали под западные санкции. В начале мая стало известно, что в рамках новых ограничений планируется продолжить отключение крупных банков РФ от системы, пишут « Невские новости ». Однако все эти ограничения ударили по тем, кто их вводил: так, Европу из-за этого ждет продуктовый кризис. Кроме того, европейские страны обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за вынужденной российской спецоперации на Украине во всем мире произошло разделение на два лагеря: западный и все остальные страны. Именно поэтому многие государства отказались поддержать Запад, выступивший против России. Статью об этом выпустило французское издание Les Echos. «Столкнувшись с возвращением проблем в Европе и опасностью их раскрутки, между западным взглядом и взглядом „других“ возникает своего рода разрыв, который можно назвать как „мы и они“. Его нельзя объяснить строго географическими, политическими и экономическими терминами», — отмечается в статье французского политолога Доминика Моизи. Сама спецоперация началась 24 февраля этого года. Главная цель России на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После начала спецоперации Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся экономики страны и банковского сектора. Многие страны объявили о заморозке российских активов, Евросовет готовится отправить их на помощь Украине. ЕС также призывает государства-члены организации отказаться от энергоносителей из РФ. В середине марта 2022 года от международной системы расчетов SWIFT отключили семь российских банков, которые попали под западные санкции. В начале мая стало известно, что в рамках новых ограничений планируется продолжить отключение крупных банков РФ от системы, пишут «Невские новости». Однако все эти ограничения ударили по тем, кто их вводил: так, Европу из-за этого ждет продуктовый кризис. Кроме того, европейские страны обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой