Из-за санкций против России Европу ждет продуктовый кризис

Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Страны «Большой семерки», куда входит Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США, на встрече обсудили создание организации, которая будет заниматься проблемой угрозы кризиса. Такое заявление сделала министр экономического развития Германии Свенья Шульце.

«Наихудший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны неизбежен, вот почему мы должны действовать решительно. Мы — это министры развития ведущих западных промышленно развитых стран (G7), которые сейчас договорились о союзе за глобальную продовольственную безопасность, чтобы вооружить мир против глобального голодного кризиса», — ее слова приводит Frankfurter Rundschau.

Ранее об этом же предупредил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, вина за это лежит не на России, как пытаются представить на Западе, а на США, передает «Царьград». Кроме того, он прокомментировал ситуацию с вывозом зерна США на Украине. Орешкин убежден, что эти запасы должны остаться на Украине, иначе ей грозят серьезные гуманитарные проблемы, а весь остальной мир ждет голод, пишет RT.

Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза в ответ на жесткие экономические санкции ЕС. Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен. Из-за этого западные страны заявили о необходимости опустошить хранилища зерна на Украине. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что это нужно для освобождения места для нового урожая.