Bloomberg: Запад создаст спецкартель для покупки российской нефти

20 мая 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Создание картеля покупателей для обеспечения установленной цены на нефть минимизирует доходы РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальные лица обсудили санкции против России для ограничения ее доходов от нефти. На встрече министров финансов страны Большой семерки они придумали создание специального картеля покупателей, чтобы контролировать цены на энергоносители. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Создание своего рода картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть может помочь минимизировать доходы Москвы. Многие люди, в том числе и я, находят это привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле заставить его работать сложно, и все эти вопросы еще не решены», — приводит ее слова издание Bloomberg. Отмечается также, что лидеры Евросоюза могут поддержать ограничение цен на нефть из России. Этот вопрос они обсудят в Брюсселе в конце мая. Отмечается также, что главная цель ЕС — избавиться от зависимости от российской нефти в течение года. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Главная цель — спасение мирных жителей от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация страны. С этим решением не согласились страны Евросоюза и США, введя жесткие экономические санкции против РФ. Однако ограничения сыграли против самих государств-членов Евросоюза. В России же, в свою очередь, были разработаны антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса и обычных граждан.

Официальные лица обсудили санкции против России для ограничения ее доходов от нефти. На встрече министров финансов страны Большой семерки они придумали создание специального картеля покупателей, чтобы контролировать цены на энергоносители. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Создание своего рода картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть может помочь минимизировать доходы Москвы. Многие люди, в том числе и я, находят это привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле заставить его работать сложно, и все эти вопросы еще не решены», — приводит ее слова издание Bloomberg. Отмечается также, что лидеры Евросоюза могут поддержать ограничение цен на нефть из России. Этот вопрос они обсудят в Брюсселе в конце мая. Отмечается также, что главная цель ЕС — избавиться от зависимости от российской нефти в течение года. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Главная цель — спасение мирных жителей от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация страны. С этим решением не согласились страны Евросоюза и США, введя жесткие экономические санкции против РФ. Однако ограничения сыграли против самих государств-членов Евросоюза. В России же, в свою очередь, были разработаны антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса и обычных граждан.