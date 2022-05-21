Украина не отказалась от планов вступить в НАТО. «Готовы присоединиться в любой момент»

21 мая 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято, исходя из военных возможностей Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. «В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО, и эта заявка никогда не отзывалась. Сегодня решение — за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией», — ее слова приводятся в эфире национального телемарафона, который транслировался на youtube-канале телеканала «Рада». Стефанишина заявила, что страна готова вступить в ряды Североатлантического альянса «в любой момент». Однако решение должно быть принято исходя из «взаимосовместимости и военных возможностей». Ранее Россия направляла США и НАТО соглашения по безопасности, которые предполагали нерасширение альянса на восток. В частности, в тексте документа сказано, что в альянс не должна вступать Украина. Но соглашение Западом так и не было подписано. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию обманули, потому что в 1990-е годы НАТО обещало не расширяться, но тем не менее в организацию вступили 14 государств. После этого российский лидер начал спецоперацию на территории Украины, направленную на денацификацию, демилитаризацию и защиту народа Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатами.

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. «В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО, и эта заявка никогда не отзывалась. Сегодня решение — за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией», — ее слова приводятся в эфире национального телемарафона, который транслировался на youtube-канале телеканала «Рада». Стефанишина заявила, что страна готова вступить в ряды Североатлантического альянса «в любой момент». Однако решение должно быть принято исходя из «взаимосовместимости и военных возможностей». Ранее Россия направляла США и НАТО соглашения по безопасности, которые предполагали нерасширение альянса на восток. В частности, в тексте документа сказано, что в альянс не должна вступать Украина. Но соглашение Западом так и не было подписано. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию обманули, потому что в 1990-е годы НАТО обещало не расширяться, но тем не менее в организацию вступили 14 государств. После этого российский лидер начал спецоперацию на территории Украины, направленную на денацификацию, демилитаризацию и защиту народа Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатами.