Мария Захарова раскрыла, что ее восхитило в Екатеринбурге. «Настоятельно рекомендую!»

21 мая 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Представителю МИД РФ Марии Захаровой очень понравился Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова восхитилась вечерним Екатеринбургом, а также осталась в восторге после посещения музея изобразительных искусств. Эмоциями она поделилась в своем telegram-канале. «Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Настоятельно рекомендую. Именно здесь находится чудо каслинского литья — павильон, изготовленный для выставки в Париже», — написала Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова прилетела в Екатеринбург и уже успела побывать на встрече со студентами-международниками Уральского федерального университета. Также представитель МИД РФ посетила «Сима-Ленд», где прочитала собственный стих. Основная цель визита Захаровой в столицу Урала — битва ораторов между официальным представителем МИД России и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова восхитилась вечерним Екатеринбургом, а также осталась в восторге после посещения музея изобразительных искусств. Эмоциями она поделилась в своем telegram-канале. «Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Настоятельно рекомендую. Именно здесь находится чудо каслинского литья — павильон, изготовленный для выставки в Париже», — написала Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова прилетела в Екатеринбург и уже успела побывать на встрече со студентами-международниками Уральского федерального университета. Также представитель МИД РФ посетила «Сима-Ленд», где прочитала собственный стих. Основная цель визита Захаровой в столицу Урала — битва ораторов между официальным представителем МИД России и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».