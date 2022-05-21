Мария Захарова раскрыла, что ее восхитило в Екатеринбурге. «Настоятельно рекомендую!»

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Медиа-форум
Представителю МИД РФ Марии Захаровой очень понравился Екатеринбург Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова восхитилась вечерним Екатеринбургом, а также осталась в восторге после посещения музея изобразительных искусств. Эмоциями она поделилась в своем telegram-канале.

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Настоятельно рекомендую. Именно здесь находится чудо каслинского литья — павильон, изготовленный для выставки в Париже», — написала Захарова.

Ранее URA.RU сообщало, что Захарова прилетела в Екатеринбург и уже успела побывать на встрече со студентами-международниками Уральского федерального университета. Также представитель МИД РФ посетила «Сима-Ленд», где прочитала собственный стих.

Основная цель визита Захаровой в столицу Урала — битва ораторов между официальным представителем МИД России и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова восхитилась вечерним Екатеринбургом, а также осталась в восторге после посещения музея изобразительных искусств. Эмоциями она поделилась в своем telegram-канале. «Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Настоятельно рекомендую. Именно здесь находится чудо каслинского литья — павильон, изготовленный для выставки в Париже», — написала Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова прилетела в Екатеринбург и уже успела побывать на встрече со студентами-международниками Уральского федерального университета. Также представитель МИД РФ посетила «Сима-Ленд», где прочитала собственный стих. Основная цель визита Захаровой в столицу Урала — битва ораторов между официальным представителем МИД России и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».
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