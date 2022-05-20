Захарова прочитала в «Сима-ленде» собственный стих. Видео

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова приехала в Екатеринбург на битву ораторов Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала свое выступление в «Сима-ленде» со стихотворения собственного сочинения. Об этом с выступления Захаровой сообщил корреспондент URA.RU.

«Это стихотворенье я написала достаточно давно, года четыре назад. Оно называется „Откровение“ и я читаю его впервые на публику. Но честно говоря, в столь интимной атмосфере, считаю, что это можно сделать», — говорит Захарова. «Кругом сотни лиц. Кругом тыщи тел. Они все кричат мне пророчества, ты вечно одна, таков твой удел, удел тебе — одиночество», — начала зачитывать Захарова «Откровение».

Она уточнила, что этот стих она «писала о нас». «Я писала о том, что нам предстоит сейчас пережить. Когда весь мир пытается нам внушить — вы одни, не правы, с вами никого нет, мы вас изолируем, вы сами с собой переругаетесь, вам не жить, мы вас отменяем. И как мы, удивительной нашей силой, силой истории, силой предков, по большому счету, не сказав ни слова, с достоинством и честью вошли в ту историческую реку, которая нам предначертана», — рассказала Захарова.

Захарова приехала в Екатеринбург, чтобы принять участие в битве ораторов с медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на самой дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки». Также Захарова встретилась со студентами УрФУ.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала свое выступление в «Сима-ленде» со стихотворения собственного сочинения. Об этом с выступления Захаровой сообщил корреспондент URA.RU. «Это стихотворенье я написала достаточно давно, года четыре назад. Оно называется „Откровение“ и я читаю его впервые на публику. Но честно говоря, в столь интимной атмосфере, считаю, что это можно сделать», — говорит Захарова. «Кругом сотни лиц. Кругом тыщи тел. Они все кричат мне пророчества, ты вечно одна, таков твой удел, удел тебе — одиночество», — начала зачитывать Захарова «Откровение». Она уточнила, что этот стих она «писала о нас». «Я писала о том, что нам предстоит сейчас пережить. Когда весь мир пытается нам внушить — вы одни, не правы, с вами никого нет, мы вас изолируем, вы сами с собой переругаетесь, вам не жить, мы вас отменяем. И как мы, удивительной нашей силой, силой истории, силой предков, по большому счету, не сказав ни слова, с достоинством и честью вошли в ту историческую реку, которая нам предначертана», — рассказала Захарова. Захарова приехала в Екатеринбург, чтобы принять участие в битве ораторов с медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на самой дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки». Также Захарова встретилась со студентами УрФУ.
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