Канделаки потроллила Ройзмана, удалившего грубый пост про нее. «Держись, мужик, че стираешь?»

21 мая 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки участвует в «Битве ораторов» в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Медиаменеджер Тина Канделаки ответила бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который написал в соцсетях оскорбительный пост про телеведущую, а потом удалил его. Свой ответ Канделаки озвучила на «Битве ораторов». «Про меня Женя Ройзман написал пост и стер. Ну ты уж написал, держись, мужик, че стираешь? Я не стала про это писать: боже, Ройзман, ты в себе?! Или ты вчера вечером [отдыхал], а потом с утра все подтер? Когда я говорю с коллегами, я всегда им говорю: „Держитесь, помните, что наше слово — отзывается в ушах у миллионов“. А миллионов в нашей стране, которые любят нашу родину, гораздо больше, чем тех, кто считает, что мы как-то не очень», — заявила Канделаки. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Медиаменеджер Тина Канделаки ответила бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который написал в соцсетях оскорбительный пост про телеведущую, а потом удалил его. Свой ответ Канделаки озвучила на «Битве ораторов». «Про меня Женя Ройзман написал пост и стер. Ну ты уж написал, держись, мужик, че стираешь? Я не стала про это писать: боже, Ройзман, ты в себе?! Или ты вчера вечером [отдыхал], а потом с утра все подтер? Когда я говорю с коллегами, я всегда им говорю: „Держитесь, помните, что наше слово — отзывается в ушах у миллионов“. А миллионов в нашей стране, которые любят нашу родину, гораздо больше, чем тех, кто считает, что мы как-то не очень», — заявила Канделаки. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.