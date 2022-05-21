В Донбасс прибыли более 40 вагонов помощи из России

В Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) прибыл железнодорожный состав из 41 вагона с гуманитарной помощью «Поезд помощи Донбассу». Об этом сообщается в пресс-релизе общественного движения Общероссийский народный фронт.
В Иловайск прибыл состав из 41 вагона с гуманитарной помощью, собранной «Народным фронтом», РЖД и российскими регионами, говорится в пресс-релизе. «Поезд помощи Донбассу» приняли глава ДНР Денис Пушилин и представитель Народного фронта в республике, руководитель народной дружины ДНР Владимир Тараненко.
«Сегодня действительно колоссально масштабный заехал груз, теперь необходимо доставить его людям. Мы продолжим работу и будем набирать обороты», — отметил Тараненко. Сообщается, что помощь будет распределена и оперативно доставлена в города и населенные пункты Донецкой народной республики.
На территории Украины с конца февраля проходит спецоперация РФ. Целью этой операции, как утверждал президент России Владимир Путин, является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
Вагон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
пресс-служба Общероссийского народного фронта
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В Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) прибыл железнодорожный состав из 41 вагона с гуманитарной помощью «Поезд помощи Донбассу». Об этом сообщается в пресс-релизе общественного движения Общероссийский народный фронт. В Иловайск прибыл состав из 41 вагона с гуманитарной помощью, собранной «Народным фронтом», РЖД и российскими регионами, говорится в пресс-релизе. «Поезд помощи Донбассу» приняли глава ДНР Денис Пушилин и представитель Народного фронта в республике, руководитель народной дружины ДНР Владимир Тараненко. «Сегодня действительно колоссально масштабный заехал груз, теперь необходимо доставить его людям. Мы продолжим работу и будем набирать обороты», — отметил Тараненко. Сообщается, что помощь будет распределена и оперативно доставлена в города и населенные пункты Донецкой народной республики. Ранее в Донбасс прибыла гуманитарная помощь из Подмосковья, передает телеканал 360. Также помощь доставляется и на освобожденные от националистов территории Украины. В Харьковской области прошли две гуманитарные акции, в рамках который населению передали 76 тонн предметов первой необходимости. На территории Украины с конца февраля проходит спецоперация РФ. Целью этой операции, как утверждал президент России Владимир Путин, является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.