МО: Россия доставила на Украину около 19 тысяч тонн гумпомощи

11 мая 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

С начала марта на Украину уже доставлено почти 19 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия доставила на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, начиная со 2 марта. Такая информация появилась на официальном сайте Минобороны РФ. «Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций», — сообщили Минобороны РФ. Там уточнили, что за прошедшие сутки в ходе проведения акции в Харьковской области, мирному населению передано около 13 тонн гумпомощи. Также сообщается, что «10 мая 2022 года проводятся две гуманитарные акции в Харьковской области». В рамках этой акции населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. Ранее Вооруженные силы Украины обстреливали мирных жителей, которые стояли в очереди за получением гуманитарной помощи от военных ДНР. Среди них были пострадавшие и один убитый. Также сообщалось, что 2 апреля Росгвардия предотвратила теракт у пункта гумпомощи на Украине. Спецоперацию на Украине российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов украинских войск. Согласно сведениям, изложенных в документах, по Донбассу ВСУ начали бы атаку в марте этого года. В ведомстве отметили, что спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия доставила на Украину около 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, начиная со 2 марта. Такая информация появилась на официальном сайте Минобороны РФ. «Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций», — сообщили Минобороны РФ. Там уточнили, что за прошедшие сутки в ходе проведения акции в Харьковской области, мирному населению передано около 13 тонн гумпомощи. Также сообщается, что «10 мая 2022 года проводятся две гуманитарные акции в Харьковской области». В рамках этой акции населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. Ранее Вооруженные силы Украины обстреливали мирных жителей, которые стояли в очереди за получением гуманитарной помощи от военных ДНР. Среди них были пострадавшие и один убитый. Также сообщалось, что 2 апреля Росгвардия предотвратила теракт у пункта гумпомощи на Украине. Спецоперацию на Украине российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов украинских войск. Согласно сведениям, изложенных в документах, по Донбассу ВСУ начали бы атаку в марте этого года. В ведомстве отметили, что спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР.