FPP: США и НАТО финансируют фейки о спецоперации РФ на Украине

22 мая 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Западные СМИ за счет США и НАТО распространяют фейки о спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные СМИ за счет США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине. Об этом заявил журналист Рикардо Санчес Серра. «Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета „Точка-У“. Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский», — рассказал Серра, его выступление публикует сайт Federación de Periodistas del Perú. Он отметил, что антироссийская пропаганда исходит от английской компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против РФ в пользу Украины. Эта компания находится на полной финансовой поддержке со стороны НАТО и США, подчеркнул Серра. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, там проходила эвакуация мирного населения. В штабе также уточнили, что данный ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками. Ранее сообщалось, что украинские власти при поддержке западных СМИ начали активно распространять фейки на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, из перехваченной переписки помощника американского военного атташе на Украине Джейсона Греша и представителя генштаба ВС Украины стало известно, что Греш потребовал организовать нападение солдат в форме российской армии на военный аэродром в Мелитополе. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловный приоритет российской армии — это исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные СМИ за счет США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине. Об этом заявил журналист Рикардо Санчес Серра. «Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета „Точка-У“. Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский», — рассказал Серра, его выступление публикует сайт Federación de Periodistas del Perú. Он отметил, что антироссийская пропаганда исходит от английской компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против РФ в пользу Украины. Эта компания находится на полной финансовой поддержке со стороны НАТО и США, подчеркнул Серра. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, там проходила эвакуация мирного населения. В штабе также уточнили, что данный ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками. Ранее сообщалось, что украинские власти при поддержке западных СМИ начали активно распространять фейки на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, из перехваченной переписки помощника американского военного атташе на Украине Джейсона Греша и представителя генштаба ВС Украины стало известно, что Греш потребовал организовать нападение солдат в форме российской армии на военный аэродром в Мелитополе. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловный приоритет российской армии — это исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.