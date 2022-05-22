Россияне потребовали у Володина новых льгот и повышения пенсий

Россияне призвали списать долги с пенсионеров
Пользователи мессенджера Telegram отреагировали на пост председателя Госдумы Вячеслава Володина об изменениях в законодательстве и предложили свои инициативы. Россияне считают, что нужно отменить плату за капитальный ремонт, проиндексировать пенсии и ускорить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее Володин рассказал о новых льготах. По его словам, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, будут получать оплату по больничным листам. Также иностранных специалистов будут обеспечивать медстраховкой. Спикер Госдумы сообщил, что для детей инвалидов будет бесплатное школьное питание. Россиянам больше не нужно будет предоставлять документы на льготу по капремонту, отметил Володин.
Пользователи предложили Володину свои инициативы
Некоторые считают, что нужно выйти из ВОЗ, отменить маркировку на импортную продукцию и поднять пособие для детей-инвалидов
Россияне попросили проиндексировать пенсии
Володина попросили отменить единый госэкзамен
… и отменить плату за капремонт
В Telegram выступили за отмену НДС
… инициативу поддержали другие пользователи
В соцсети попросили уменьшить пенсионный возраст
Россияне предложили изменения в сфере недвижимости
… некоторые считают, что нужны изменения в торговле
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