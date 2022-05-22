Россияне потребовали у Володина новых льгот и повышения пенсий

22 мая 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Россияне призвали списать долги с пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи мессенджера Telegram отреагировали на пост председателя Госдумы Вячеслава Володина об изменениях в законодательстве и предложили свои инициативы. Россияне считают, что нужно отменить плату за капитальный ремонт, проиндексировать пенсии и ускорить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее Володин рассказал о новых льготах. По его словам, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, будут получать оплату по больничным листам. Также иностранных специалистов будут обеспечивать медстраховкой. Спикер Госдумы сообщил, что для детей инвалидов будет бесплатное школьное питание. Россиянам больше не нужно будет предоставлять документы на льготу по капремонту, отметил Володин. Пользователи предложили Володину свои инициативы Скриншот Telegram Некоторые считают, что нужно выйти из ВОЗ, отменить маркировку на импортную продукцию и поднять пособие для детей-инвалидов Скриншот Telegram Россияне попросили проиндексировать пенсии Скриншот Telegram Володина попросили отменить единый госэкзамен Скриншот Telegram … и отменить плату за капремонт Скриншот Telegram В Telegram выступили за отмену НДС Скриншот Telegram … инициативу поддержали другие пользователи Скриншот Telegram В соцсети попросили уменьшить пенсионный возраст Скриншот Telegram Россияне предложили изменения в сфере недвижимости Скриншот Telegram … некоторые считают, что нужны изменения в торговле Скриншот Telegram

Пользователи мессенджера Telegram отреагировали на пост председателя Госдумы Вячеслава Володина об изменениях в законодательстве и предложили свои инициативы. Россияне считают, что нужно отменить плату за капитальный ремонт, проиндексировать пенсии и ускорить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее Володин рассказал о новых льготах. По его словам, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, будут получать оплату по больничным листам. Также иностранных специалистов будут обеспечивать медстраховкой. Спикер Госдумы сообщил, что для детей инвалидов будет бесплатное школьное питание. Россиянам больше не нужно будет предоставлять документы на льготу по капремонту, отметил Володин.