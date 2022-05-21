21 мая 2022

Байден придумал речь только из двух слов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден поздоровался и тут же закончил свою речь Фото:

Президент США Джо Байден не смог придумать речь для северокорейского лидера Ким Чен Ына. В итоге послание для него состояло всего из двух слов.

Когда Байдена на встрече с представителем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном спросили, какое послание он может передать лидеру КНДР, он ответил: «Здравствуйте!» Затем последовала пауза, после которой он сказал: «Конец».

Лидер США не в первый раз попадает в неловкую ситуацию, говоря какую-то речь. Ранее он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и поведал про свое путешествие в Гималаях. Также однажды он забыл, кто является президентом своей страны, за что его высмеяли. Тогда он назвал своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.

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Президент США Джо Байден не смог придумать речь для северокорейского лидера Ким Чен Ына. В итоге послание для него состояло всего из двух слов. Когда Байдена на встрече с представителем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном спросили, какое послание он может передать лидеру КНДР, он ответил: «Здравствуйте!» Затем последовала пауза, после которой он сказал: «Конец». Лидер США не в первый раз попадает в неловкую ситуацию, говоря какую-то речь. Ранее он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и поведал про свое путешествие в Гималаях. Также однажды он забыл, кто является президентом своей страны, за что его высмеяли. Тогда он назвал своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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