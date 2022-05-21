Байден придумал речь только из двух слов

22 мая 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Байден поздоровался и тут же закончил свою речь Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не смог придумать речь для северокорейского лидера Ким Чен Ына. В итоге послание для него состояло всего из двух слов. Когда Байдена на встрече с представителем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном спросили, какое послание он может передать лидеру КНДР, он ответил: «Здравствуйте!» Затем последовала пауза, после которой он сказал: «Конец». Лидер США не в первый раз попадает в неловкую ситуацию, говоря какую-то речь. Ранее он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и поведал про свое путешествие в Гималаях. Также однажды он забыл, кто является президентом своей страны, за что его высмеяли. Тогда он назвал своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.

Президент США Джо Байден не смог придумать речь для северокорейского лидера Ким Чен Ына. В итоге послание для него состояло всего из двух слов. Когда Байдена на встрече с представителем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном спросили, какое послание он может передать лидеру КНДР, он ответил: «Здравствуйте!» Затем последовала пауза, после которой он сказал: «Конец». Лидер США не в первый раз попадает в неловкую ситуацию, говоря какую-то речь. Ранее он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и поведал про свое путешествие в Гималаях. Также однажды он забыл, кто является президентом своей страны, за что его высмеяли. Тогда он назвал своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Помимо этого, американских глава перепутал украинцев и иранцев, выступая перед конгрессом.