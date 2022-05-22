Челябинский миссионер рассказал о боязни шариков у детей в ДНР

Дети в ДНР начали бояться воздушных шаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дети в городах Донецкой народной республики начали бояться воздушных шаров. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который на днях вернулся из ДНР после гуманитарной миссии, где стал федеральным куратором по оказанию помощи жителям.

«Когда мы раздавали в школе продукты и канцелярию, получился небольшой праздник. И был очень страшно видеть детей, которые пугаются и массово прячутся от звука лопнувшего воздушного шарика», — пояснил URA.RU Голиков.

Парламентарий добавил, что, несмотря на практически разрушенные школы и детские сады, педагоги стараются собирать детей и продолжать обучение, проводить мероприятия. По его словам, преподаватели отвлекают их от войны, от окружающего ужаса.

«Восстанавливать дома и инфраструктуру будет непросто. Судя по всему, еще сложнее будет восстановить психику людей», — добавил Голиков.

Ранее Голиков рассказывал о гуманитарной миссии в ДНР, которая повторится в начале июня. Челябинск поможет городу Ясиноватая восстановить окна и крыши.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.