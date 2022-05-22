Полковник запаса: ВСУ не имеет ресурсов для контрнаступления

22 мая 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

ВСУ не обладает достаточным количеством солдат и офицеров для контрнаступления, считает Кошкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские вооруженные силы не смогут организовать контрнаступление, поскольку у них не хватит солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов для бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Во-первых, нужны соответствующие людские ресурсы. Проговорился [президент Украины] Владимир Зеленский, что якобы 700 тысяч в себя включают все вооруженные формирования. Для того, чтобы обучить, снабдить, обеспечить и командным составом, и системными средствами стрелкового вооружения, встает большущий вопрос. Бронетанковую технику снабдить горюче-смазочными материалами. Мы по всем направлениям знаем их косвенные провалы», — сказал Андрей Кошкин. Военный эксперт отметил, что в ВСУ наблюдается неорганизованность среди офицерского состава. «Что касается кадрового состава офицеров, мы уже встречаем, что полковники выполняют задачи лейтенантов. Нет того кадрового состава, который должен выполнять на своих должностях задачи командира взвода, роты, батальона, начальника штаба», — уточнил он. Однако главной проблемой для армии Украины является недостаток горюче-смазочных материалов для техники, заявил Кошкин. «Это проблема номер один для всех вооруженных сил Украины. Практически вся техника стоит. Стоит даже там, где она должна совершать броски, допустим, непродолжительные, но там тоже нет горюче-смазочных материалов», — добавил собеседник агентства. Как распределяется оружие, которое западные страны отправляют Украине, неясно самим поставщикам, подчеркнул Кошкин. «Оружие раздавали представителям территориальной обороны. Но все наемники, которые убегают из Украины, откровенно пишут в информационном пространстве, социальных сетях, что получить оружие и десять патронов можно только по блату. И это наемники, которых рекрутировали по всему свету в некий добровольческий иностранный легион. Вооружение идет, но куда и как оно попадает, как распределяется — это полнейшая тайна даже для Пентагона», — заключил полковник запаса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что она призвана остановить многолетние издевательства украинских военных и националистов над жителями Донбасса, а также предотвратить расширение НАТО на Восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские вооруженные силы не смогут организовать контрнаступление, поскольку у них не хватит солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов для бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Во-первых, нужны соответствующие людские ресурсы. Проговорился [президент Украины] Владимир Зеленский, что якобы 700 тысяч в себя включают все вооруженные формирования. Для того, чтобы обучить, снабдить, обеспечить и командным составом, и системными средствами стрелкового вооружения, встает большущий вопрос. Бронетанковую технику снабдить горюче-смазочными материалами. Мы по всем направлениям знаем их косвенные провалы», — сказал Андрей Кошкин. Военный эксперт отметил, что в ВСУ наблюдается неорганизованность среди офицерского состава. «Что касается кадрового состава офицеров, мы уже встречаем, что полковники выполняют задачи лейтенантов. Нет того кадрового состава, который должен выполнять на своих должностях задачи командира взвода, роты, батальона, начальника штаба», — уточнил он. Однако главной проблемой для армии Украины является недостаток горюче-смазочных материалов для техники, заявил Кошкин. «Это проблема номер один для всех вооруженных сил Украины. Практически вся техника стоит. Стоит даже там, где она должна совершать броски, допустим, непродолжительные, но там тоже нет горюче-смазочных материалов», — добавил собеседник агентства. Как распределяется оружие, которое западные страны отправляют Украине, неясно самим поставщикам, подчеркнул Кошкин. «Оружие раздавали представителям территориальной обороны. Но все наемники, которые убегают из Украины, откровенно пишут в информационном пространстве, социальных сетях, что получить оружие и десять патронов можно только по блату. И это наемники, которых рекрутировали по всему свету в некий добровольческий иностранный легион. Вооружение идет, но куда и как оно попадает, как распределяется — это полнейшая тайна даже для Пентагона», — заключил полковник запаса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что она призвана остановить многолетние издевательства украинских военных и националистов над жителями Донбасса, а также предотвратить расширение НАТО на Восток.