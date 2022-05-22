На Украине одобрили запрет на буквы Z и V

22 мая 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

На Украине хотят запретить буквы Z и V Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная Рада Украины одобрила запрет на использование букв Z и V, которые ассоциируются со специальной операцией РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. «Речь о принятом сегодня законопроекте № 7214. Документ запрещает использование латинских букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах», — написала Шуляк. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Верховная Рада Украины одобрила запрет на использование букв Z и V, которые ассоциируются со специальной операцией РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. «Речь о принятом сегодня законопроекте № 7214. Документ запрещает использование латинских букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах», — написала Шуляк. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».