На Украине одобрили запрет на буквы Z и V

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
На Украине хотят запретить буквы Z и V Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховная Рада Украины одобрила запрет на использование букв Z и V, которые ассоциируются со специальной операцией РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Речь о принятом сегодня законопроекте № 7214. Документ запрещает использование латинских букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах», — написала Шуляк.

Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная Рада Украины одобрила запрет на использование букв Z и V, которые ассоциируются со специальной операцией РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. «Речь о принятом сегодня законопроекте № 7214. Документ запрещает использование латинских букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах», — написала Шуляк. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...