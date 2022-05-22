Захарова: Польша уже считает доходы Украины своими

Власти Польши считают доходы Украины своими. Об этом в своем telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Премьер Польши назвал „несправедливой“ сверхприбыль, которую Норвегия получает (по его оценке, это свыше 100 млрд евро) от продажи подорожавшего газа, и призвал „поделиться“ деньгами с Киевом. Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — написала Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии поделиться своими доходами от продажи нефти и газа. По оценкам польского премьера, из-за резкого роста цен на энергоресурсы Норвегия начала получать «сверхприбыль». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь анонсировал законопроект, согласно которому граждане Польши на территории Украины получат особый статус, пишет NEWS.RU.
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Власти Польши считают доходы Украины своими. Об этом в своем telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Премьер Польши назвал „несправедливой“ сверхприбыль, которую Норвегия получает (по его оценке, это свыше 100 млрд евро) от продажи подорожавшего газа, и призвал „поделиться“ деньгами с Киевом. Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — написала Захарова. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии поделиться своими доходами от продажи нефти и газа. По оценкам польского премьера, из-за резкого роста цен на энергоресурсы Норвегия начала получать «сверхприбыль». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь анонсировал законопроект, согласно которому граждане Польши на территории Украины получат особый статус, пишет NEWS.RU.