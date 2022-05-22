Захарова: Польша уже считает доходы Украины своими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Польша хочет присвоить себе заработки Украины, считает Мария Захарова Фото:

Власти Польши считают доходы Украины своими. Об этом в своем telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Премьер Польши назвал „несправедливой“ сверхприбыль, которую Норвегия получает (по его оценке, это свыше 100 млрд евро) от продажи подорожавшего газа, и призвал „поделиться“ деньгами с Киевом. Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — написала Захарова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии поделиться своими доходами от продажи нефти и газа. По оценкам польского премьера, из-за резкого роста цен на энергоресурсы Норвегия начала получать «сверхприбыль». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь анонсировал законопроект, согласно которому граждане Польши на территории Украины получат особый статус, пишет NEWS.RU.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Власти Польши считают доходы Украины своими. Об этом в своем telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Премьер Польши назвал „несправедливой“ сверхприбыль, которую Норвегия получает (по его оценке, это свыше 100 млрд евро) от продажи подорожавшего газа, и призвал „поделиться“ деньгами с Киевом. Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — написала Захарова. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии поделиться своими доходами от продажи нефти и газа. По оценкам польского премьера, из-за резкого роста цен на энергоресурсы Норвегия начала получать «сверхприбыль». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь анонсировал законопроект, согласно которому граждане Польши на территории Украины получат особый статус, пишет NEWS.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...