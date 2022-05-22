Премьер Польши потребовал от Норвегии поделиться доходами от газа

22 мая 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Норвегия получила сверхприбыль от продажи нефти и газа из-за взлета цен на энергоресурсы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Норвегия должна поделиться «гигантскими» прибылями, которые она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ, особенно с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь. Они должны разделить эту сверхприбыль. Это ненормально, это несправедливо», — передает агентство Bloomberg слова Моравецкого. В этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России. Ранее РФ прекратила поставлять газ Польше из-за отказа страны оплачивать поставки в рублях. Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила о намерении подать на «Газпром» в суд. При этом вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна прекрасно справляется без российского газа. Требование оплачивать газ в рублях ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Это стало ответом на масштабные экономические санкции Евросоюза, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Норвегия должна поделиться «гигантскими» прибылями, которые она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ, особенно с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь. Они должны разделить эту сверхприбыль. Это ненормально, это несправедливо», — передает агентство Bloomberg слова Моравецкого. В этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России. Ранее РФ прекратила поставлять газ Польше из-за отказа страны оплачивать поставки в рублях. Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила о намерении подать на «Газпром» в суд. При этом вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна прекрасно справляется без российского газа. Требование оплачивать газ в рублях ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Это стало ответом на масштабные экономические санкции Евросоюза, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.