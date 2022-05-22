Иммунолог Крючков заявил о новой угрозе из-за оспы обезьян

23 мая 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Животные в развитых странах могут стать резервуаром для распространения оспы обезьян среди людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупные вспышки оспы обезьян могут стать причиной появления локального резервуара животных, которые станут переносчиками этой инфекции, из-за чего люди в развитых странах будут заражаться регулярно. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Когда такой масштабный завоз, вполне может на животных перенестись, которые тоже могут заражаться. Эти животные потом с удовольствием будут разносить. Важно как можно раньше не допустить распространение среди животных, потому что, если мы такой резервуар создадим вне Африки, соответственно из-за него будут регулярно заражаться люди. Эти случаи уже будут местными», — сказал Николай Крючков. По словам иммунолога, резервуар может возникнуть в любой из развитых стран. «Там большой набор видов животных, которые могут заболевать, заражаться, соответственно, переносить инфекцию. Это грызуны. Надо еще ветеринарные службы подключать», — уточнил специалист. Кроме того, если допустить широкое распространение оспы обезьян, инфекция может измениться, добавил Николай Крючков. «Если мы допустим большое количество заражений, когда это все начнет расползаться, то вирус получит возможность мутировать. Он, конечно, не настолько мутирующий, как коронавирус, но мы дадим дополнительные возможности вирусу. Этого нельзя допускать, поэтому на всех уровнях должны быть временные жесткие мероприятия. Не локдауны, но серьезные противоэпидемические меры», — подчеркнул иммунолог. Ранее стало известно о распространении оспы обезьян в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные вспышки оспы обезьян могут стать причиной появления локального резервуара животных, которые станут переносчиками этой инфекции, из-за чего люди в развитых странах будут заражаться регулярно. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Когда такой масштабный завоз, вполне может на животных перенестись, которые тоже могут заражаться. Эти животные потом с удовольствием будут разносить. Важно как можно раньше не допустить распространение среди животных, потому что, если мы такой резервуар создадим вне Африки, соответственно из-за него будут регулярно заражаться люди. Эти случаи уже будут местными», — сказал Николай Крючков. По словам иммунолога, резервуар может возникнуть в любой из развитых стран. «Там большой набор видов животных, которые могут заболевать, заражаться, соответственно, переносить инфекцию. Это грызуны. Надо еще ветеринарные службы подключать», — уточнил специалист. Кроме того, если допустить широкое распространение оспы обезьян, инфекция может измениться, добавил Николай Крючков. «Если мы допустим большое количество заражений, когда это все начнет расползаться, то вирус получит возможность мутировать. Он, конечно, не настолько мутирующий, как коронавирус, но мы дадим дополнительные возможности вирусу. Этого нельзя допускать, поэтому на всех уровнях должны быть временные жесткие мероприятия. Не локдауны, но серьезные противоэпидемические меры», — подчеркнул иммунолог. Ранее стало известно о распространении оспы обезьян в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание.